問題は放送法芸人コメンテーター・立川志らく（62）と同MC・山里亮太（48）の日中問題に関する情報番組での発言が、SNS上で物議を醸している。番組はそれぞれTBS「ひるおび」（平日午前10時25分）と日本テレビ「DayDay.」（平日午前9時）。問題の背景を解き明かす。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】“痩せすぎ”な別人級ショットを披露する山里亮太志らくは高市早苗首相（64）による国会での台