◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２８日、栗東トレセン京都大賞典２着のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）はＣＷコースを半周して翌日の輸送に備えた。渡辺厩務員は「問題なく順調。夏場に弱く、前回は８分の出来でした。今回は夏負けの影響もなく仕上がって体の張り、毛づやもいい。９・５割（の出来）です」と格段にアップした状態に胸を張っ