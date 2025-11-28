東京時間10:16現在 ＮＹ原油先物JAN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝59.05（+0.40+0.68%） 時間外取引でニューヨーク原油は堅調。ウクライナ和平が期待されているなかでも買い戻しが優勢。なお、本日のニューヨーク市場は短縮取引で、昨日に続き取引が閑散とする見通し。 MINKABU PRESS