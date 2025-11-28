中日の吉田聖弥投手が２８日、名古屋市内の選手寮「昇竜館」で契約更改交渉に臨み、５０万円減の年俸１１５０万円でサインした（金額は推定）。ルーキーイヤーの今季は５試合（９イニング）に登板して０勝１敗、防御率５・００。８月２８日のヤクルト戦（バンテリンドーム）では、先発した仲地が危険球退場となり、２―１の３回２死満塁から緊急登板。３回１／３を２安打１失点と粘投した。ファームでは１４登板で３勝４敗、防