東京時間10:17現在 東京金先物OCT 26月限（TOCOM） 1グラム＝21428.00（+201.00+0.95%） ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4223.70（+21.40+0.51%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 国内市場は堅調。ドル建て現物相場が先月からの三角持ち合い上限を上抜けていることが買いを誘っている。金相場の上昇再開が期待されている。 MINKABU PRESS