楽天は28日、宋家豪投手（33）と来季の選手契約を締結することになったと発表した。球団を通じての宋家豪のコメントは以下のとおり。「来年で私が楽天イーグルスに加入して11年目を迎えます。私自身、そして家族も東北・仙台がとても大好きで、この街にいつも温かく迎えていただき、心より感謝しています。来季は何よりも健康を保ち、万全な状態の宋 家豪でシーズンに臨みたいと思っています。チームのために引き続き