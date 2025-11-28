中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月28日】中国商務部の報道官は27日、同部関係者が25日、北京でマレーシア投資貿易産業省の担当者と「マレーシア米国相互貿易協定」に関して2国間協議を行い、協定の一部内容について深い懸念を示したと表明した。報道官は次のように述べた。中国はマレーシアが貿易協定を通じて他国と意見の相違を解決することを歓迎する。しかし、いかなる協定も世界貿易の発展や地域協