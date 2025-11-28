最高検は28日までに、社会的な関心が高い事件で検察が不起訴とした場合に、積極的に理由を公表するよう検討すべきだとの方針を全国の検察幹部に周知した。関係者への取材で分かった。容疑者らを起訴するかどうかは検察が決めるが、不起訴とした場合、多くのケースで理由を公表していない。不起訴の理由には、犯罪の成立を認めながら裁量で罪に問わない「起訴猶予」や、起訴するだけの証拠が足りない「嫌疑不十分」などがある。