アメリカの首都・ワシントンで州兵2人が撃たれ、1人が死亡した事件をめぐり、トランプ政権は27日、「懸念対象国出身」の永住権保持者について、再審査を行うと発表しました。この事件は26日、ホワイトハウス近くでパトロールにあたっていた州兵2人が男に銃撃され、1人が死亡したものです。アメリカメディアによりますと、容疑者はアフガニスタン国籍で、アメリカ入国前にCIA＝中央情報局が支援するアフガニスタンの軍事部隊に所属