【漫画】本編を読むサブスクリプションサービスの普及により映画を観るハードルがぐっと下がった近年。でも選択肢が多い分、どの映画を観ればよいかわからない人も多いはず。大友しゅうま(@otomo_shuma)さんのInstagramには新旧・和洋問わず「おもしろい」映画の紹介が更新されており、コメント欄も映画好きユーザーの熱いコメントであふれている。本記事では、大友さんのSNSで紹介された映画の中から「心が揺さぶられる感動映画」