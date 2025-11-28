新潟市東区で28日午前、停電が発生し、この影響で、新潟空港でも停電が発生、旅客ターミナルなどで停電しています。東北電力ネットワークによりますと、28日午前10時25分現在、新潟市東区で、約300軒、関川村で約20軒が停電しています。停電の原因は調査中ということです。新潟空港ターミナルビルの運営会社によると午前10時半時点で、管制塔、旅客ターミナル、貨物ビル、駐車場などで停電が確認されてい