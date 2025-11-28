午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１１４、値下がり銘柄数は４２７、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、その他製品、パルプ・紙、海運など。値下がりで目立つのは陸運、電気機器、不動産など。 出所：MINKABU PRESS