ついに最終章となるシーズン5の配信が開始となった『ストレンジャー・シングス 未知の世界』。第一話には、11歳の頃のウィルが登場するが、どのように撮影されたのだろうか？実生活でも親友として知られるウィル役のノア・シュナップとイレブン役のミリー・ボビー・ブラウンがフラッシュバックシーンでそれぞれの役柄に対して施された「デジタルの若返り」プロセスを語った。