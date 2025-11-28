女子プロゴルファーの桑木志帆（22）が11月23日、Instagramを更新。23日まで開催された第44回大王製紙エリエールレディスオープンについて振り返った。 「今週も応援ありがとうございました！7Tでした」と投稿されたのは、ブルーのトップスを着用し、笑顔でピースする桑木の写真。桑木は「ここ何週間トップ10入り出来ず思うようなゴルフが出来ない日々が続いていましたが、少しずつ良い感触に