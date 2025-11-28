11月25日、吉沢亮（31）の主演映画『国宝』の国内興行収入が、173億7739万円（24日時点）に達したと東宝により発表された。’03年公開の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』を超えて、歴代興行収入ランキングで実写邦画の1位となった。映画『国宝』は吉田修一氏による同名小説が原作。脚本は人気脚本家の奥寺佐渡子氏が手掛けた。「’93年公開の映画『お引越し』で脚本家としてデビューした奥寺さん