¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SEVENTEEN¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡Ù¤¬¡¢11·î27Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£ ¢£¡ÖCARAT¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ÆÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¿ÎÀî¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò½ä¤ë¸ø±é¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤Ç¡¢°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Î4ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ10¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê