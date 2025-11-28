『いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2025』芸能部門を受賞した、お笑い芸人のはなわさんと智子さん夫婦。智子さんは中学時代の1つ先輩で、学校のマドンナ的存在だったという。はなわさんが、初めて自身の家族の歩み、子育て哲学や経験を綴った著書『柔道3兄弟と天然ママと僕〜はなわの楽しい子育て〜』（徳間書店）を、11月22日「いい夫婦の日」に発売しました。今年、結婚生活25周年を迎えたはなわさんに、これまで苦楽をと