レッドソックスが巨人からポスティングシステムを使って大リーグ移籍を目指す岡本和真内野手（29）に興味を示していると27日（日本時間28日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じた。同サイトはニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏の情報として「シュワバー、アロンソ、リアルミュート、岡本和真、ブレグマンのうち、1人または2人の契約を検討している」と報じた。レッドソックスは今オフ、