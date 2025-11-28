帝国データバンクは２８日、国内の主要食品メーカー１９５社が今年値上げする飲食料品は２万６０９品目に上るとの集計を発表した。昨年の１万２５２０品目から６割超増え、２０２３年以来２年ぶりに２万品目を超える。分野別では、香辛料などの「調味料」が６２２１品目と最も多く、清涼飲料水やビール、ワインなどの「酒類・飲料」が４９０１品目で続いた。値上げ要因は原材料価格の高騰が９６・１％を占め、物流費（７８・６