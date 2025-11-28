ここまで大きな“ボーナス”がつく一局も珍しい。「大和証券Mリーグ2025-26」11月27日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が軽快なアガリを駆使しトップを獲得したが、大きなポイントとなったのが南3局2本場。貯まりまくったリーチ棒を、ガサッと回収するアガリに「5本！？」「ウマすぎる」とファンの間で話題となった。【映像】アガリよりも供託の方がデカい！珍しいボーナス卓流局連荘で迎えた南3局2本場