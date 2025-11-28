ウナギの国際取引を規制する提案が、ワシントン条約の会議で否決されました。「反対」に投票した国からは日本の主張を支持する声もあがりました。【映像】規制案に「反対」エチオピア代表団の声27日、ワシントン条約締約国会議の委員会で、ニホンウナギを含むすべてのウナギを国際取引の規制対象にすべきだという、EU（＝ヨーロッパ連合）などが提出した案について議論が行われました。3分の2以上の賛成で提案は可決されますが