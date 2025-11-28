秋冬にマストの羽織アイテム。「カーデよりも新鮮な一枚がほしい」と悩んでいる人にチェックしてほしいのが【しまむら】のベスト。さっと羽織るだけで季節感を取り入れられる素材や、お値段以上の見栄えを感じられるディテールが魅力です。今回は大人世代におすすめの上品アイテムや、忙しい毎日のコーデが楽しくなりそうな着回し力の高い一着をご紹介します。 品よく着こなすふんわりファーベスト