1.特定の有害成分による中毒 ドライフルーツの原料となる果物の中には、猫にとって中毒を引き起こす危険な成分を含むものがあります。 これまで犬での死亡例が複数報告されている「ぶどう」は、猫は犬と体の構造が似ていることから同様に害があるとされています。とりわけ、成分が濃縮されているレーズンは、急性腎不全を引き起こし、命に関わるといわれています。 また、柑橘系の皮（オレンジピール