観音寺市役所 香川県観音寺市は、日本最古の俳跡と言われる一夜庵（観音寺市八幡町）で暮らした俳諧の祖、山崎宗鑑（やまざき そうかん）にちなんだ「俳句絵手紙展」を12月8日から巡回展示します。 全国から公募した絵手紙教室の生徒らの協力で、観音寺市の小・中・高校生が詠んだ俳句を俳画風に仕上げ、観音寺市役所1階ロビー（12月19日まで）、大野原図書館（1月7日から15日まで）、豊浜図書館（1月16日から23日ま