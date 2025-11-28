ロレアル パリからサンリオの「ハローキティ」パッケージで「エクストラオーディナリー オイル」シリーズが登場。「ハローキティ」のオリジナルデザインで、大人気のヘアオイルシリーズ2種が限定発売されます☆ ロレアル パリサンリオ「ハローキティ」パッケージ「エクストラオーディナリー オイル」シリーズ  価格：各2,189円（税込）発売日：2025年12月6日（土）容量：各100mL販売店舗：全国の一部バラエティス