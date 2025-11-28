全国公開中／配給：松竹最近「シスターフッド」という言葉をよく耳にする。デジタル大辞林によると「?姉妹。また、姉妹のような間柄。?共通の目的をもった女性同士の連帯」の意味だ。本作「ナイトフラワー」は若い女2人のシスターフッドに男どもの血の暴力を絡めた意欲作。「ミッドナイトスワン」（2020年）の内田英治監督がメガホンを取った。ナイトフラワーは夜しか咲かない「月下美人」のことである。【写真】【ブルーボーイ