国内FA権を行使して日本ハムから巨人へ入団した松本剛選手が入団会見を行い、坂本勇人選手からエールが送られたことを明かしました。松本選手は2年総額2億5000万円(金額は推定)で背番号は「9」に決まりました。幼少期から熱烈な巨人ファンだという松本選手は子どもの頃、松井秀喜さんの大ファンで年間20試合以上東京ドームに足を運んでいたといい、「学校にもジャイアンツのTシャツを着て、帽子をかぶって登校していた自分がこうや