ことし10月の有効求人倍率は1.18倍で前の月に比べ、わずかに低下しました。厚生労働省によりますと仕事を探す人1人あたりにどれだけの求人があるかを示すことし10月の有効求人倍率は1.18倍で前の月から0.02ポイント低下しました。産業別では、去年の同じ月と比べると、教育・学習支援業が増加した一方で、卸売業・小売業や、宿泊業・飲食サービス業は減少が見られました。宿泊業・飲食サービス業の求人減少について厚労省は、「物