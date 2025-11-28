【新華社合肥11月28日】中国安徽省寧国市の青竜湾生態観光リゾートエリアで、2千ムー（約133ヘクタール）余りにわたって広がるラクウショウ林が見頃を迎えている。空から眺めると、燃え立つように赤く色づいた林がどこまでも続き、きらめく湖面に映えて天然の絵画のように見える。多くの観光客がボートで木々の中を進みながら、自然の美しさを堪能している。