【新華社忻州11月28日】中国山西省忻州（きんしゅう）市の五台山が初冬を迎え、水墨画のような景色を見せている。連なる山々は銀白の衣をまとい、山あいの古建築が雪や霧にかすんで見え隠れする。常緑のマツやヒノキは雪をまとって白く輝く枝を広げ、雪は蛇行する小道をやわらかく覆い始めている。観光客らは歩みを緩め、舞い落ちる雪のひとひらひとひらを静かに見つめている。（記者/〓浩然、史文勇）