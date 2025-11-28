クマのイメージ28日午前1時20分ごろ、群馬県沼田市清水町のJR沼田駅前の交番に男性警備員（69）が駆け込んできて「トイレでクマに襲われた」と届け出た。県警によると、男性は駅東口の公衆トイレに入り、気づいたら中にクマがいたという。右脚の膝から足首にかけて引っかかれたような軽傷を負った。男性の話では、クマは体長1〜1.5メートルぐらい。脚をばたばたして抵抗すると、逃げたという。駅業務は終了しており、乗降客が