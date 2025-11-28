２７日に放送されたＮＨＫ「クイズ本当にあったことです！」では７４年の紅白歌合戦での、大御所歌手の赤面ハプニングＶＴＲが放送された。クイズ形式で出された映像は７４年の紅白歌合戦。出てきたのは白組の森進一で、ゆっくりステージ中央に歩み出ると深々と一礼。この時にすでに“事件”は起きていた。ＭＣのいとうせいこうが「まさか紅白歌合戦でそんなことがあるなんて…というもの」だとヒントを出すと、入山杏奈が