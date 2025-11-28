大分市佐賀関で起きた大規模火災の被災地が27日、初めて報道陣に公開された。現場は、住宅街一帯ががれきに覆われ、焼け焦げた車や骨組みだけになった家屋が並んでいた。火災から10日たった27日時点でも完全な鎮火には至っておらず、82世帯115人が現在も避難生活を続けている。骨組みだけの家屋が並ぶ焼失エリア大分市佐賀関でカメラがとらえたのは、がれきで覆われた住宅街だ。焼け焦げた車も確認できた。かろうじて残っている家