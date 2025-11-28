90年代のテレビ東京系深夜番組「ギルガメッシュないと」などで活躍した元グラビアアイドルの大原がおり（49）が、27日放送の同局系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0時）に出演。再改名を宣言した。番組では、もともと大原が「大原かおり」の名前で「ギルガメ」や「出動！ミニスカポリス」など、90年代のお色気番組出演で一世を風靡（ふうび）した過去を紹介。その後、マネジャーの提案でレギュラー5本を