鶴岡市によりますと、28日の午前7時35分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町松尾地内でクマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 【写真を見る】近くには住宅や公園、公民館も鶴岡市羽黒町松尾でクマ目撃市が注意呼びかけ（山形） クマのその後の行方はわかっていません。 市が注意を呼びかけています。