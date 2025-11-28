検察が容疑者を不起訴とした場合の理由を公表するかどうかについて、金沢地検は27日、これまでよりも丁寧に検討していくと表明しました。金沢地検は2020年以降、容疑者を不起訴処分とした場合、起訴を見送る「起訴猶予」や、起訴するための証拠がそろっていない「嫌疑不十分」、犯罪の疑いがない「嫌疑なし」といった具体的な理由を原則明らかにしてきませんでした。これに対し一部の報道機関からは、容疑者の名誉回復が図られず、