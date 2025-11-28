¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï28Æü¡¢ÍÄ»ù¸þ¤±»¨»ï¡Ø¤²¤ó¤­¡Ù¤òËÜÆü28ÆüÈ¯Çä¤Î2026Ç¯£±·î¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1994Ç¯¤ÎÁÏ´©¤«¤é32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª»ÒÍÍ¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ï¤¡¡Á¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤¬À®¿Í¤À¤Ê¤ó¤Æ¡ÄËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¡Ä¡×ÄÔ´õÈþ¤¬¸ø³«¤·¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡Ø