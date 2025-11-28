警察車両の赤色灯鳥取県警米子署は28日、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したとして道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで米子市西福原、鳥取大病院の医師星野貴洋容疑者（35）を現行犯逮捕した。車線をはみ出し、対向車と衝突した。逮捕容疑は28日午前2時ごろ、同市東倉吉町の国道9号で酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。署によると、呼気検査で基準値の約2倍のアルコールを検出した。容疑者は「飲酒（運転）になるこ