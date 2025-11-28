松屋フーズが運営する牛丼チェーン「松屋」は、12月2日(火)午前10時から「新焼き牛めし」を全国で発売する(一部店舗を除く)。並盛の価格は税込690円。牛肉に特製オイスターソースダレを絡め、半熟玉子などをトッピングした商品。2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に選ばれた「元祖旨辛焼き牛めし」を、新しい味わいにしたという。新商品の販売に伴い、「元祖旨辛焼き牛めし」は販売終了となる。◆「新焼き牛めし」鉄板で焼き上げ