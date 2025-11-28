民泊を運営する東京・新宿区の会社が、条例により営業が禁止されている平日に客を宿泊させていたにもかかわらず自治体に虚偽の報告をしていた疑いが強まったなどとして、警視庁が関係先の一斉捜索に乗り出したことがわかりました。警視庁が住宅宿泊事業法違反の疑いなどで家宅捜索に入ったのは、東京・新宿区にある民泊サービスの運営会社「K-Carve Life」やこの会社が荒川区で運営していた民泊施設などです。捜査関係者によ