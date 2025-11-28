体調不良により休養している男女ロックユニットGLIM SPANKYの松尾レミ（33）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。12月2日スタートのツアーからライブ復帰することを報告した。同ユニットの公式サイトでは「10月中旬より咳喘息のため療養しておりました松尾レミに関しまして、おかげさまで順調に回復しております。つきましては『All the Greatest Buddies Tour 2025−2026』は12月2日（火）下北沢シャングリラ公演より予定通り開