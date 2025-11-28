Minimal（ミニマル）富ヶ谷本店では、冬の定番スイーツ「チョコレートアップルパイ」を2025年12月1日～2026年3月31日まで期間限定で販売♡毎朝焼き上げるサクサクのパイ生地と、ゴロゴロのりんご、濃厚チョコレートの香りが冬ならではの贅沢な味わい。チョコレートソースやアイスとの組み合わせで、温度差も楽しめる至福の一皿です♪ 旬のりんごとカカオの絶妙ハーモニー