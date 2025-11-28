今日28日は西〜東日本を中心に黄砂が飛ぶ予想です。洗濯物や車に付着したり、健康面での影響などが出る可能性も。春に飛来することの多い黄砂がなぜ師走の迫るこの時期に?原因を解説します。中国大陸奥地で降水少なく平年の2割程度の所も今日28日は西〜東日本を中心に黄砂が予想されます。黄砂が飛ぶと洗濯物や車への付着、更に健康面などへの影響が出る可能性もあります。春に多く飛来する黄砂が、なぜ師走も迫るこの時期に飛ぶ