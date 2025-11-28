文部科学省が「グローバル人材」の育成を掲げる昨今、我が子に早期から英語教育を受けさせたいと願う親は増え続けています。2023年に実施された「子どもの習い事と英語学習に関する調査（ゲシピ株式会社）」によると、親が「子どもの頃に習っておけばよかった」と思う習い事の第1位は「英語・英会話」。自身の後悔から、子どもには苦労させたくないと願う親心は切実です。我が子には英語教育を都内在住、31歳のモモさん（仮名）は