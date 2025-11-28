２７日、婁底経済開発区の電力科技谷で、高強度締め具製品の紹介を聞く来場者（右端）。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙11月28日】中国湖南省婁底（ろうてい）市婁底経済技術開発区の電力科技谷（テクノバレー）で27日、第3回湖南省先進製造新材料博覧会が開幕した。テーマは「湖南省の優れた新材料を製造し、産業チェーンで未来を動かす」で、展示面積は2万平方メートル、出展企業は約300社に上る。先端素材産業の