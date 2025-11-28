9月21日の前走オールカマーで2着のドゥラドーレス（牡6＝宮田、父ドゥラメンテ）はアメリカジョッキークラブカップ（1月25日、中山芝2200メートル）に向けて調整を進めていく。28日、社台グループオーナーズが発表した。前走は2歳下の半妹レガレイラとワンツーフィニッシュ。勝ったレガレイラは続くエリザベス女王杯で3度目のG1制覇を飾っている。ドゥラドーレスは前走後、福島県のノーザンファーム天栄で調整中。エプソムカ