【新華社ハルビン11月28日】中国黒竜江省漠河市の北極村でこのほど、オーロラ博物館が開館した。博物館では、ドームシアターや仮想現実（VR）、拡張現実（AR）技術を活用したインタラクティブコーナーなどを通じ、来場者がオーロラの神秘的で美しい光景に没入体験できるようになっている。中国最北端の都市である同市は、国内でのオーロラ観測に最も適した場所で、冬に入って以来、既に複数回オーロラが観測されている。（記