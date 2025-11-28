文芸や旅、食などのテーマを捉えたエッセーで知られ、テレビでも活躍した作家の嵐山光三郎（あらしやま・こうざぶろう、本名・祐乗坊英昭＝ゆうじょうぼう・ひであき）さんが１４日、肺炎で死去した。８３歳だった。告別式は近親者で済ませた。１９６５年に平凡社に入社。雑誌「太陽」の編集に１６年携わり、編集長も務めた。その後独立し、遊び心のある軽妙な文体のエッセーから小説まで幅広く執筆。「笑っていいとも！増刊号