27日の午後1時25分頃、三重県多気町前村の片側一車線の国道で、北に進行していた軽貨物車と南に進行していた普通乗用車が衝突しました。この事故で、軽貨物車を運転していた松阪市の41歳の男性が頭を強く打ち、近くの病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。普通乗用車を運転していた36歳の男性は胸を打ちましたが軽傷だということです。事故が起きたのは見通しの良い緩やかなカーブで、警察は事故の原因を詳しく調