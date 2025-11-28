三重県大台町に住む20代の男性から合わせて約310万円をだまし取った疑いで大台警察署は32歳の男を逮捕しました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、札幌市に住む会社員川又将之容疑者（32）です。川又容疑者は、今年5月から7月にかけてXで知り合った大台町の男性に対して架空の女性になりすまし「生活費が必要」「すぐに返す」などと複数回にわたってメッセージを送り、恋愛感情を利用して男性から電子マネーと現金で合わせて約310万円